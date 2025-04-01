  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ключевой футболист Милана стал главной целью Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ключевой футболист Милана стал главной целью Манчестер Юнайтед

Англия

Английский топ-клуб стремится к изменениям

Ключевой футболист Милана стал главной целью Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" активирует усилия ради подписания ключевого футболиста "Милана".

Как сообщает издание Fichajes, 29-летний Майк Меньян стал главной целью "красных дьяволов" на летнее трансферное окно. В клубе хотят сменить на позиции вратаря Андре Онану, игра которого в последнее время не выглядит убедительно.

Отмечается, что представители "Манчестер Юнайтед" хотят связаться с итальянским клубом в ближайшее время, чтобы узнать условия перехода французского кипера, который может стать серьезным толчком для команды Рубена Аморима.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ранее появлялась информация о том, что руководство "россонери" продолжит сотрудничество со своим основным голкипером.

Читайте такжеВратарь Манчестер Юнайтед определился со своим будущим

В этом сезоне Майк Меньян провел 11 «сухих» матчей в 42 поединках за "Милан" во всех турнирах. Его стоимость на портале Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
"Я знаю, насколько они сильны". Тренер Манчестер Сити высказался о матче против Лестера
yellow-arrow
Ключевой полузащитник Борнмута может пропустить ближайший матч АПЛ
yellow-arrow
Ряд клубов АПЛ следят за одноклубником Артема Довбика
Манчестер Юнайтед Милан Майк Меньян
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости