Ключевой футболист Милана стал главной целью Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" активирует усилия ради подписания ключевого футболиста "Милана".

Как сообщает издание Fichajes, 29-летний Майк Меньян стал главной целью "красных дьяволов" на летнее трансферное окно. В клубе хотят сменить на позиции вратаря Андре Онану, игра которого в последнее время не выглядит убедительно.

Отмечается, что представители "Манчестер Юнайтед" хотят связаться с итальянским клубом в ближайшее время, чтобы узнать условия перехода французского кипера, который может стать серьезным толчком для команды Рубена Аморима.

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Ранее появлялась информация о том, что руководство "россонери" продолжит сотрудничество со своим основным голкипером.

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В этом сезоне Майк Меньян провел 11 «сухих» матчей в 42 поединках за "Милан" во всех турнирах. Его стоимость на портале Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.