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Мохамед Салах не исключает переход в Саудовскую Аравию

Англия

Салах не исключает вариант с Саудовской Аравией

Мохамед Салах не исключает переход в Саудовскую Аравию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах все еще рассматривает возможность перехода в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает The Telegraph.

Футболист, по информации источника, предпочитает, чтобы в первую очередь рассмотреть предложение "Ливерпуля" о продлении контракта. Однако, он также поддерживает связь с представителями из Саудовской Аравии.

Одной из причин, почему Салах до сих пор не согласился на продление контракта с "Ливерпулем", может быть срок предложенного соглашения.

Добавим, что действующий договор вингера с "красными" рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
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