Мохамед Салах не исключает переход в Саудовскую Аравию

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах все еще рассматривает возможность перехода в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает The Telegraph.

Футболист, по информации источника, предпочитает, чтобы в первую очередь рассмотреть предложение "Ливерпуля" о продлении контракта. Однако, он также поддерживает связь с представителями из Саудовской Аравии.

Одной из причин, почему Салах до сих пор не согласился на продление контракта с "Ливерпулем", может быть срок предложенного соглашения.

Добавим, что действующий договор вингера с "красными" рассчитан до 30 июня 2025 года.