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Мохамед Салах не исключает переход в Саудовскую Аравию
Салах не исключает вариант с Саудовской Аравией
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах все еще рассматривает возможность перехода в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает The Telegraph.
Футболист, по информации источника, предпочитает, чтобы в первую очередь рассмотреть предложение "Ливерпуля" о продлении контракта. Однако, он также поддерживает связь с представителями из Саудовской Аравии.
Одной из причин, почему Салах до сих пор не согласился на продление контракта с "Ливерпулем", может быть срок предложенного соглашения.
Добавим, что действующий договор вингера с "красными" рассчитан до 30 июня 2025 года.
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