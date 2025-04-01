  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ряд клубов АПЛ следят за одноклубником Артема Довбика
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ряд клубов АПЛ следят за одноклубником Артема Довбика

Англия

Всё зависит от еврокубков

Ряд клубов АПЛ следят за одноклубником Артема Довбика

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Ромы" Эван Ндика может оказаться в центре внимания клубов АПЛ этим летом. Источники, которые близки к ситуации, сообщают, что "Арсенал", "Ньюкасл" и "Ноттингем Форест" следят за 25-летним игроком.

Футболист, которого связывали с "Ньюкаслом" еще в 2023 году, оценивается в 40 миллионов евро и английские клубы готовы выложить такую сумму за его трансфер, но "Рома" пока что не спешит расставаться с одним из ключевых защитников команды.

Читайте такжеНоттингем Форест заинтересован в трансфере лидера Ромы

Но одна ситуация может заставить римлян изменить планы. По информации CaughtOffside, если "Рома" не пробьется в еврокубки на следующий сезон, то клуб будет вынужден продать Ндику для стабилизации финансов. Сейчас "Рома" занимает шестое место в Серии A, что дает лишь право на участие в Лиге конференций.

Добавим, что в этом сезоне на счету Ндики 1 гол и 1 ассист в 43-х матчах за "Рому" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
"Я знаю, насколько они сильны". Тренер Манчестер Сити высказался о матче против Лестера
yellow-arrow
Ключевой футболист Милана стал главной целью Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Ключевой полузащитник Борнмута может пропустить ближайший матч АПЛ
Арсенал (Лондон) Ноттингем Форест Ньюкасл Рома (Италия) Эван Ндика
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости