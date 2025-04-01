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Ряд клубов АПЛ следят за одноклубником Артема Довбика
Всё зависит от еврокубков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Ромы" Эван Ндика может оказаться в центре внимания клубов АПЛ этим летом. Источники, которые близки к ситуации, сообщают, что "Арсенал", "Ньюкасл" и "Ноттингем Форест" следят за 25-летним игроком.
Футболист, которого связывали с "Ньюкаслом" еще в 2023 году, оценивается в 40 миллионов евро и английские клубы готовы выложить такую сумму за его трансфер, но "Рома" пока что не спешит расставаться с одним из ключевых защитников команды.
Но одна ситуация может заставить римлян изменить планы. По информации CaughtOffside, если "Рома" не пробьется в еврокубки на следующий сезон, то клуб будет вынужден продать Ндику для стабилизации финансов. Сейчас "Рома" занимает шестое место в Серии A, что дает лишь право на участие в Лиге конференций.
Добавим, что в этом сезоне на счету Ндики 1 гол и 1 ассист в 43-х матчах за "Рому" во всех турнирах.
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