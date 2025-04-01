Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ключевой полузащитник Борнмута может пропустить ближайший матч АПЛ
Потеря для клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ключевой полузащитник "Борнмута" может пропустить ближайший матч АПЛ.
Тренер "вишенок" Андони Ираола рассказал, что некоторые игроки получили повреждения в матче Кубка Англии против "Манчестер Сити". Но больше всего сомнений по Джастину Клюйверту.
"Некоторые игроки закончили с некоторыми проблемами - обычными проблемами. Я надеюсь, что они будут готовы.
Наверное, Джастин [Клюйверт] — тот, в ком мы больше всего сомневаемся, потому что у него были проблемы в матче с "Сити", и сегодня мы должны проверить, готов ли он к игре или хотя бы может ли он помочь нам в матче с "Ипсвичем".
Я надеюсь, что все остальные смогут снова подготовиться к завтрашнему дню", - сказал Ираола.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что матч между "Борнмутом" и "Ипсвичем" состоится 2 апреля и начнётся в 21:45 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Экс-игрок Динамо и Шахтера - о камбэке Ракицкого: Класс есть класс. Что есть, то не отнять
- Ротань ответил, верит ли он, что Александрия будет бороться за чемпионство
- Экс-президенту УАФ невозможно вручить уведомление о подозрении. Он уехал из Украины, – журналист
- Кубок Англии. Борнмут – Манчестер Сити 1:2. Закономерный камбек команды Гвардиолы
- Расширяет горизонты. Судаков снялся в модной фотосессии для журнала. ФОТО
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей