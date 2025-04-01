Ключевой полузащитник "Борнмута" может пропустить ближайший матч АПЛ.

Тренер "вишенок" Андони Ираола рассказал, что некоторые игроки получили повреждения в матче Кубка Англии против "Манчестер Сити". Но больше всего сомнений по Джастину Клюйверту.

"Некоторые игроки закончили с некоторыми проблемами - обычными проблемами. Я надеюсь, что они будут готовы.

Наверное, Джастин [Клюйверт] — тот, в ком мы больше всего сомневаемся, потому что у него были проблемы в матче с "Сити", и сегодня мы должны проверить, готов ли он к игре или хотя бы может ли он помочь нам в матче с "Ипсвичем".

Я надеюсь, что все остальные смогут снова подготовиться к завтрашнему дню", - сказал Ираола.