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Ключевой полузащитник Борнмута может пропустить ближайший матч АПЛ

Англия

Потеря для клуба

Ключевой полузащитник Борнмута может пропустить ближайший матч АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ключевой полузащитник "Борнмута" может пропустить ближайший матч АПЛ.

Тренер "вишенок" Андони Ираола рассказал, что некоторые игроки получили повреждения в матче Кубка Англии против "Манчестер Сити". Но больше всего сомнений по Джастину Клюйверту.

"Некоторые игроки закончили с некоторыми проблемами - обычными проблемами. Я надеюсь, что они будут готовы.

Наверное, Джастин [Клюйверт] — тот, в ком мы больше всего сомневаемся, потому что у него были проблемы в матче с "Сити", и сегодня мы должны проверить, готов ли он к игре или хотя бы может ли он помочь нам в матче с "Ипсвичем".

Я надеюсь, что все остальные смогут снова подготовиться к завтрашнему дню", - сказал Ираола.

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Напомним, что матч между "Борнмутом" и "Ипсвичем" состоится 2 апреля и начнётся в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
Bournemouth
Опубликовал: Владислав Прийменко
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