"Я знаю, насколько они сильны". Тренер Манчестер Сити высказался о матче против Лестера

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о матче против "Лестера", который состоится в среду, 2 апреля.

"Я знаю, насколько силен "Лестер". Я был впечатлен тем, как они сыграли последние два матча. Они очень хорошо сыграли против "Челси" и против "Астон Виллы", они играли очень хорошо, по-разному.

Поэтому болельщики нам очень нужны, чтобы достичь нашего успеха и снова оказаться в Лиге чемпионов", - сказал специалист.