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"Я знаю, насколько они сильны". Тренер Манчестер Сити высказался о матче против Лестера
Гвардиола выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о матче против "Лестера", который состоится в среду, 2 апреля.
"Я знаю, насколько силен "Лестер". Я был впечатлен тем, как они сыграли последние два матча. Они очень хорошо сыграли против "Челси" и против "Астон Виллы", они играли очень хорошо, по-разному.
Поэтому болельщики нам очень нужны, чтобы достичь нашего успеха и снова оказаться в Лиге чемпионов", - сказал специалист.
Добавим, что матч "Манчестер Сити" - "Лестер" стартует 21:45 по Киеву.
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