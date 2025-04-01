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"Я знаю, насколько они сильны". Тренер Манчестер Сити высказался о матче против Лестера

Англия

Гвардиола выступил на пресс-конференции

"Я знаю, насколько они сильны". Тренер Манчестер Сити высказался о матче против Лестера

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о матче против "Лестера", который состоится в среду, 2 апреля.

"Я знаю, насколько силен "Лестер". Я был впечатлен тем, как они сыграли последние два матча. Они очень хорошо сыграли против "Челси" и против "Астон Виллы", они играли очень хорошо, по-разному.

Поэтому болельщики нам очень нужны, чтобы достичь нашего успеха и снова оказаться в Лиге чемпионов", - сказал специалист.

Добавим, что матч "Манчестер Сити" - "Лестер" стартует 21:45 по Киеву.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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