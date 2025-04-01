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Трансферов не будет. Челси проведёт оценку вратарей за место в стартовом составе
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" проведёт оценку вратарей за место в стартовом составе.
Лондонский клуб летом планирует оценить четырёх клубных вратарей. Под проверку попадут Петрович и Пендерс, а также вратари этого сезона – Роберт Санчес и Филип Йоргенсен.
Таким способом клуб хочет определиться с составом вратарей на следующий сезон. На трансферный рынок клуб не выйдет.
Петрович проводит сезон в аренде в "Страсбуре", поскольку Энцо Мареска в начале сезона посчитал его неподходящим вратарём.
Пендерс официально присоединится к "Челси" из "Генка" в конце этого сезона.
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Роберт Санчес сыграл 25 матчей за "Челси", в которых пропустил 31 гол и 5 матчей сыграл "всухую". Филип Йоргенсен провёл 18 матчей. На его счету 18 пропущенных голов и 7 "сухих" матчей.
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