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Когда начнётся и закончится сезон 2025/26 в АПЛ? Названы ключевые даты
Первый матч пройдёт в субботу в середине августа
фото - Getty Images
АПЛ назвала ключевые даты сезона 2025/26.
Расписание матчей появится в среду 18 июня в 11:00 по киевскому времени.
Первый поединок состоится в субботу 16 августа. У футболистов будет 83 дня отдыха после окончания сезона 2024/25.
В праздничный период, два матча не будут проводиться в течение 60 часов друг за другом. Это связано с решением проблемы по перегруженному рождественскому и новогоднему расписанию. Также матч не состоится 24 декабря.
Чемпионат закончится в воскресенье 24 мая 2026 года, когда все матчи начнутся одновременно. Он завершится до начала отборочного периода чемпионата мира по футболу 2026 года.
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Напомним, что текущий сезон АПЛ закончится в воскресенье 23 мая.
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