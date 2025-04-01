Когда начнётся и закончится сезон 2025/26 в АПЛ? Названы ключевые даты

АПЛ назвала ключевые даты сезона 2025/26.

Расписание матчей появится в среду 18 июня в 11:00 по киевскому времени.

Первый поединок состоится в субботу 16 августа. У футболистов будет 83 дня отдыха после окончания сезона 2024/25.

В праздничный период, два матча не будут проводиться в течение 60 часов друг за другом. Это связано с решением проблемы по перегруженному рождественскому и новогоднему расписанию. Также матч не состоится 24 декабря.

Чемпионат закончится в воскресенье 24 мая 2026 года, когда все матчи начнутся одновременно. Он завершится до начала отборочного периода чемпионата мира по футболу 2026 года.

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Напомним, что текущий сезон АПЛ закончится в воскресенье 23 мая.