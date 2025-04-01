Болельщики "Манчестер Сити" запланировали протест на матче с "Лестером".

Группа клубных болельщиков призвала фанатов не выходить на завтрашний матч против "Лестера" до девятой минуты игры.

Болельщики критикуют цены на билеты. Также фанаты недовольны, что клуб заключил девять соглашений с различными компаниями по перепродаже билетов. Последней компанией стала Viagogo.

"Мы видели рекордное количество болельщиков на выездных матчах дома и на выезде, многие из которых воспользовались услугами сторонних агентств, чтобы приобрести билеты по завышенным ценам", — говорится в заявлении от 1894, опубликованном профсоюзом Trade Union Blues и благотворительным фондом MCFC для болельщиков.

Организаторы хотят, чтобы болельщики встретились у статуй рядом со стендом Колина Белла в 19:00 по британскому летнему времени. Также группа фанатов призвала болельщиков не покупать еду или товары, а также отказаться от билетов на Кубок Английской футбольной лиги.

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Напомним. что "Манчестер Сити" сыграет с "Лестером" 2 апреля. Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени.