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Болельщики Манчестер Сити запланировали протест на матче с Лестером
Выскажут свою позицию
Getty Images/Global Images Ukraine
Болельщики "Манчестер Сити" запланировали протест на матче с "Лестером".
Группа клубных болельщиков призвала фанатов не выходить на завтрашний матч против "Лестера" до девятой минуты игры.
Болельщики критикуют цены на билеты. Также фанаты недовольны, что клуб заключил девять соглашений с различными компаниями по перепродаже билетов. Последней компанией стала Viagogo.
"Мы видели рекордное количество болельщиков на выездных матчах дома и на выезде, многие из которых воспользовались услугами сторонних агентств, чтобы приобрести билеты по завышенным ценам", — говорится в заявлении от 1894, опубликованном профсоюзом Trade Union Blues и благотворительным фондом MCFC для болельщиков.
Организаторы хотят, чтобы болельщики встретились у статуй рядом со стендом Колина Белла в 19:00 по британскому летнему времени. Также группа фанатов призвала болельщиков не покупать еду или товары, а также отказаться от билетов на Кубок Английской футбольной лиги.
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Напомним. что "Манчестер Сити" сыграет с "Лестером" 2 апреля. Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени.
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