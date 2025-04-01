  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Болельщики Манчестер Сити запланировали протест на матче с Лестером
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Болельщики Манчестер Сити запланировали протест на матче с Лестером

Англия
Обновлено

Выскажут свою позицию

Болельщики Манчестер Сити запланировали протест на матче с Лестером

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Болельщики "Манчестер Сити" запланировали протест на матче с "Лестером".

Группа клубных болельщиков призвала фанатов не выходить на завтрашний матч против "Лестера" до девятой минуты игры.

Болельщики критикуют цены на билеты. Также фанаты недовольны, что клуб заключил девять соглашений с различными компаниями по перепродаже билетов. Последней компанией стала Viagogo.

"Мы видели рекордное количество болельщиков на выездных матчах дома и на выезде, многие из которых воспользовались услугами сторонних агентств, чтобы приобрести билеты по завышенным ценам", — говорится в заявлении от 1894, опубликованном профсоюзом Trade Union Blues и благотворительным фондом MCFC для болельщиков.

Организаторы хотят, чтобы болельщики встретились у статуй рядом со стендом Колина Белла в 19:00 по британскому летнему времени. Также группа фанатов призвала болельщиков не покупать еду или товары, а также отказаться от билетов на Кубок Английской футбольной лиги.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним. что "Манчестер Сити" сыграет с "Лестером" 2 апреля. Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Брайтон – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 30 тура АПЛ на 02.04.2025
yellow-arrow
Ливерпуль – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Ливерпуль - Эвертон. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ на 02.04.2025
Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости