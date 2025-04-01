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Аутсайдер АПЛ установил цену на своего перспективного форварда
За ним следят топ-клубы Англии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Аутсайдер АПЛ установил ценник на своего перспективного форварда.
Как сообщает журналист Экрем Конур, руководство "Ипсвича" установило цену на Лиама Делапа. "Трактористы" будут требовать за своего футболиста около 40 миллионов фунтов стерлингов во время летнего трансферного окна.
Также, по его словам, к 22-летнему английскому нападающему проявляют интерес несколько топ-клубов: "Ливерпуль", "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Однако отмечается, что их представители считают цену слишком высокой.
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В этом сезоне Лиам Делап забил 10 голов и отдал две результативные передачи в 28 матчах за "Ипсвич" в АПЛ.
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