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Вулверхэмптон продлил контракт с ключевым полузащитником команды

Англия

Официально

Вулверхэмптон продлил контракт с ключевым полузащитником команды

Фото - Wolverhampton Wanderers F.C.

"Вулверхэмптон" подписал новый долгосрочный контракт с ключевым полузащитником команды.

На официальном сайте "волков" сообщается о том, что Жоау Гомес согласовал условия нового пятилетнего соглашения с клубом, продлив сотрудничество с английской командой до конца июня 2030 года.

В январе 2023 года бразилец присоединился к "Вулверхэмптону" за почти 20 миллионов евро из "Фламенго", а его переход попал на тот момент в десятку самых дорогих подписаний в истории клуба.

За период своего пребывания в Англии Жоау Гомес забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 80 матчах в составе "волков".

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В этом сезоне 24-летний Жоау Гомес забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 31 матче за "Вулверхэмптон" во всех турнирах.

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Вулверхэмптон Жоау Гомес
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Источник:
Wolverhampton Wanderers FC
Опубликовал: Андрей Журба
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