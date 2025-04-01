Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вулверхэмптон продлил контракт с ключевым полузащитником команды
Официально
Фото - Wolverhampton Wanderers F.C.
"Вулверхэмптон" подписал новый долгосрочный контракт с ключевым полузащитником команды.
На официальном сайте "волков" сообщается о том, что Жоау Гомес согласовал условия нового пятилетнего соглашения с клубом, продлив сотрудничество с английской командой до конца июня 2030 года.
В январе 2023 года бразилец присоединился к "Вулверхэмптону" за почти 20 миллионов евро из "Фламенго", а его переход попал на тот момент в десятку самых дорогих подписаний в истории клуба.
Joao Gomes has signed a new contract to stay at Molineux.— Wolves (@Wolves) April 1, 2025
Love it, @GomesOficial08 ????
За период своего пребывания в Англии Жоау Гомес забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 80 матчах в составе "волков".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне 24-летний Жоау Гомес забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 31 матче за "Вулверхэмптон" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Маркевич спрогнозировал тройку призеров УПЛ. На каком месте Шахтер?
- Кубок Украины. Буковина - Виктория 2:1. Черновицкий коллектив выходит в исторический полуфинал
- Черноморец победил в контрольном матче
- Кубок Англии. Борнмут – Манчестер Сити 1:2. Закономерный камбек команды Гвардиолы
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Расширяет горизонты. Судаков снялся в модной фотосессии для журнала. ФОТО