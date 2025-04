Вулверхэмптон продлил контракт с ключевым полузащитником команды

"Вулверхэмптон" подписал новый долгосрочный контракт с ключевым полузащитником команды.

На официальном сайте "волков" сообщается о том, что Жоау Гомес согласовал условия нового пятилетнего соглашения с клубом, продлив сотрудничество с английской командой до конца июня 2030 года.

В январе 2023 года бразилец присоединился к "Вулверхэмптону" за почти 20 миллионов евро из "Фламенго", а его переход попал на тот момент в десятку самых дорогих подписаний в истории клуба.

Joao Gomes has signed a new contract to stay at Molineux.



