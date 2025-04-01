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Пеп Гвардиола высказался о протестах болельщиков: Значит клуб жив
Тренер оценил влияние болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола отреагировал на решение болельщиков организовать протесты в адрес клуба.
Испанец считает, что клуб жив. Но заметил, что болельщики нужны клубу с первой минуты.
"Конечно, я сочувствую. Когда болельщики могут выразить свои чувства в определённые моменты, это значит, что команда и клуб живы. Хуже всего, когда ты не можешь выразить свои чувства.
Это клуб, где люди могут самовыражаться и быть на связи. Я на связи, мы все на связи, с болельщиками и с клубом.
Всё, что я могу сказать, — это то, что они нам нужны. С первой минуты они нам нужны. Мы играем, чтобы в следующем сезоне снова попасть в Лигу чемпионов. Так что они нам нужны, но люди могут думать об этом как хотят", - сказал испанец.
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Напомним, что фанаты "Манчестер Сити" устроят протест в адрес клуба из-за цен на билеты и сотрудничестве с компаниями по перепродаже.
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