Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Английские клубы проявляют интерес к звездному воспитаннику Монако
В этом сезоне нападающий блистает в чемпионате Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ведущие английские клубы проявляют интерес к звездному воспитаннику "Монако".
Согласно информации от журналиста Экрема Конура, талантливый вингер Магнес Аклиуш привлек внимание "Астон Виллы" и "Ньюкасла", которые заинтересованы в его возможном подписании этим летом.
Отмечается, что оба клуба планируют уже в ближайшее время отправить "монегаскам" свои запросы относительно их перспективного футболиста, который играет на правом фланге атаки, а также может сыграть роль плеймейкера.
В этом сезоне 23-летний француз забил 6 голов и отдал 10 ассистов в 36 матчах за "Монако" во всех турнирах.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Магнеса Аклиуша оценивается в 40 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Залужный опережает Зеленского в рейтинге доверия украинцев, - опрос
- Кубок Украины. Буковина - Виктория 2:1. Черновицкий коллектив выходит в исторический полуфинал
- Экс-игрок Динамо и Шахтера - о камбэке Ракицкого: Класс есть класс. Что есть, то не отнять
- Один из лучших бомбардиров АПЛ намекнул на свое желание покинуть клуб
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы