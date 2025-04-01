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Английские клубы проявляют интерес к звездному воспитаннику Монако

Англия

В этом сезоне нападающий блистает в чемпионате Франции

Английские клубы проявляют интерес к звездному воспитаннику Монако

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ведущие английские клубы проявляют интерес к звездному воспитаннику "Монако".

Согласно информации от журналиста Экрема Конура, талантливый вингер Магнес Аклиуш привлек внимание "Астон Виллы" и "Ньюкасла", которые заинтересованы в его возможном подписании этим летом.

Отмечается, что оба клуба планируют уже в ближайшее время отправить "монегаскам" свои запросы относительно их перспективного футболиста, который играет на правом фланге атаки, а также может сыграть роль плеймейкера.

В этом сезоне 23-летний француз забил 6 голов и отдал 10 ассистов в 36 матчах за "Монако" во всех турнирах.

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По данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Магнеса Аклиуша оценивается в 40 миллионов евро.

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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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