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Ньюкасл – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Егор Ярмолюк попытается испортить праздничное настроение "Ньюкаслу"

Ньюкасл – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Команда Эдди {ау выиграла Кубок Английской Лиги и успела провести победный парад в своем городе. Настроение у них отличное, но надо возвращаться в будние Премьер-лиги. Не будут ли они слишком пьяны на этом матче? Вопрос открыт. Ярмолюк и компания точно попытаются немного испортить отличное настроение местной публике.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в среду, 2 апреля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на платформе Setanta Sports за подпиской или на телеканале Setanta Sports Premium, который доступен на Киевстар ТВ.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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