Ньюкасл – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Команда Эдди {ау выиграла Кубок Английской Лиги и успела провести победный парад в своем городе. Настроение у них отличное, но надо возвращаться в будние Премьер-лиги. Не будут ли они слишком пьяны на этом матче? Вопрос открыт. Ярмолюк и компания точно попытаются немного испортить отличное настроение местной публике.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в среду, 2 апреля.

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