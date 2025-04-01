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Ливерпуль – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Мерсисайдское дерби
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 30-го тура Английской Премьер-лиги 2 апреля 2025 года в 22:00 на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле состоится мерсисайдское дерби между "Ливерпулем" и "Эвертоном". Игру будет судить Сэм Барротт. "Ливерпуль" Арне Слота, лидер чемпионата, стремится укрепить свои позиции в борьбе за титул, опираясь на мощную атаку, тогда как "Эвертон" Дэвида Мойеса будет пытаться вырвать очки, чтобы улучшить свое положение в нижней части таблицы и избежать зоны вылета. Смогут ли "ириски" удивить "красных"?
Прямая трансляция матча состоится на телеканале Setanta Sports ОТТ.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.
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Английская Премьер-лига, 30 тур
2 апреля, 22:00. "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Сэм Барротт (Англия)
Прямая трансляция: Setanta Sports ОТТ
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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