Ливерпуль – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В рамках 30-го тура Английской Премьер-лиги 2 апреля 2025 года в 22:00 на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле состоится мерсисайдское дерби между "Ливерпулем" и "Эвертоном". Игру будет судить Сэм Барротт. "Ливерпуль" Арне Слота, лидер чемпионата, стремится укрепить свои позиции в борьбе за титул, опираясь на мощную атаку, тогда как "Эвертон" Дэвида Мойеса будет пытаться вырвать очки, чтобы улучшить свое положение в нижней части таблицы и избежать зоны вылета. Смогут ли "ириски" удивить "красных"?

Прямая трансляция матча состоится на телеканале Setanta Sports ОТТ.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Английская Премьер-лига, 30 тур

2 апреля, 22:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Сэм Барротт (Англия)

Прямая трансляция: Setanta Sports ОТТ

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>