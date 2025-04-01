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Борнмут – Ипсвич. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Забарный и компания в погоне за Лигой Чемпионов

Борнмут – Ипсвич. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Борнмут" вылетел из Кубка Англии в минувшие выходные и теперь единственный турнир, на котором можно сконцентрироваться, это АПЛ. У "вишен" есть все шансы побороться даже за топ-5, которое позволит играть в Лиге Чемпионов. Для этого нужно не терять очки, особенно в таких матчах, как против "Ипсвича", который является одним из главных аутсайдеров этого сезона.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в среду, 2 апреля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Борнмут" — "Ипсвич"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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