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АПЛ внедрит полуавтоматическую систему определения офсайдов. Названа дата
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Фото - Premier League
АПЛ внедрит полуавтоматическую систему определения офсайдов.
Официальный сайт сообщает, что в 32-м туре АПЛ (12 апреля) в Премьер-лиге будет внедрена полуавтоматическая система определения положения "вне игры".
"Полуавтоматическая технология определения офсайда автоматизирует ключевые элементы процесса принятия решения об офсайде, чтобы поддержать работу видеоассистента арбитра (VAR).
Он обеспечивает более эффективное размещение виртуальной линии офсайда с помощью оптического отслеживания игроков и генерирует виртуальную графику, чтобы улучшить впечатления болельщиков на стадионе и во время трансляции", - сообщила АПЛ.
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Систему тестировали в матчах Премьер-Лиги, а также в 1/8 финала и 1/4 финала Кубка Англии. К слову, в 1/8 финала система дала сбой, и проверка заняла 8 минут.
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