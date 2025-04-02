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Борнмут – Ипсвич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Ираола против одного из аутсайдеров чемпионата
Getty Images / Global Images Ukraine
Официально об амбициях на этот сезон Андони Ираола или кто-нибудь из руководителей "Борнмута" не говорил. Интересно, действительно ли они целятся на место в топ-5 и игру в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. В любом случае они точно на это способны. Но для начала нужно обыграть "Ипсвич", который хоть и аутсайдер чемпионата, но делает все возможное, чтобы выжить.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в среду, 2 апреля.
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Английская Премьер-лига. 30-й тур.
2 апреля. 21:45. Борнмут. "Виталити"
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
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