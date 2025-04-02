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Борнмут – Ипсвич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Ираола против одного из аутсайдеров чемпионата

Борнмут – Ипсвич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Официально об амбициях на этот сезон Андони Ираола или кто-нибудь из руководителей "Борнмута" не говорил. Интересно, действительно ли они целятся на место в топ-5 и игру в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. В любом случае они точно на это способны. Но для начала нужно обыграть "Ипсвич", который хоть и аутсайдер чемпионата, но делает все возможное, чтобы выжить.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в среду, 2 апреля.

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Английская Премьер-лига. 30-й тур.

2 апреля. 21:45. Борнмут. "Виталити"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Борнмут" — "Ипсвич"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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