Тренер Астон Виллы: Попадание в еврокубки - это результат нашей работы

Наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери выступил на пресс-конференции накануне матча против "Брайтона".

"Попадание в Лигу Конференций, Лигу Европы или Лигу Чемпионов является следствием того, как мы выступаем в сезоне. "Брайтон" сейчас там, а завтра - это три очка для них, три очка для нас или по одному очку для каждой команды.

Мы попытаемся подготовиться к матчу, думая о том, чтобы добыть эти три очка. Мы уважаем их и очень требовательны к тому, как мы можем этого достичь", - сказал специалист.