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Тренер Астон Виллы: Попадание в еврокубки - это результат нашей работы
Специалист ответил на вопросы журналистов накануне матча против Брайтона
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери выступил на пресс-конференции накануне матча против "Брайтона".
"Попадание в Лигу Конференций, Лигу Европы или Лигу Чемпионов является следствием того, как мы выступаем в сезоне. "Брайтон" сейчас там, а завтра - это три очка для них, три очка для нас или по одному очку для каждой команды.
Мы попытаемся подготовиться к матчу, думая о том, чтобы добыть эти три очка. Мы уважаем их и очень требовательны к тому, как мы можем этого достичь", - сказал специалист.
Напомним, что матч "Брайтон" - "Астон Вилла" состоится 2 апреля. Старт - в 21:45 по Киеву.
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