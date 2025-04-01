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Тренер Астон Виллы: Попадание в еврокубки - это результат нашей работы

Англия

Специалист ответил на вопросы журналистов накануне матча против Брайтона

Тренер Астон Виллы: Попадание в еврокубки - это результат нашей работы

Getty Images / Global Images Ukraine

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Наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери выступил на пресс-конференции накануне матча против "Брайтона".

"Попадание в Лигу Конференций, Лигу Европы или Лигу Чемпионов является следствием того, как мы выступаем в сезоне. "Брайтон" сейчас там, а завтра - это три очка для них, три очка для нас или по одному очку для каждой команды.

Мы попытаемся подготовиться к матчу, думая о том, чтобы добыть эти три очка. Мы уважаем их и очень требовательны к тому, как мы можем этого достичь", - сказал специалист.

Напомним, что матч "Брайтон" - "Астон Вилла" состоится 2 апреля. Старт - в 21:45 по Киеву.

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Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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