Арсенал потерял важного игрока за неделю до матча с Реалом

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги против "Фулхэма" лондонский "Арсенал" понес серьезную потерю.

На 15-й минуте игры центральный защитник "канониров" Габриэл получил травму и не смог продолжить матч. Бразилец упал на газон и попросил замену. Его место на поле занял Якуб Кивиор.

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Подробнее о повреждении футболиста станет известно после того, как игрок пройдет медицинское обследование.