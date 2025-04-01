АПЛ. Арсенал - Фулхэм 2:1. Возвращение Сака

С первых минут "Фулхэм" пытался взять мяч под контроль, обмениваясь короткими передачами в центре поля, однако "Арсенал" быстро перехватил инициативу и пытался создать пару моментов, которые были заблокированы защитниками.

"Канониры" как и прогнозировалось проводили больше времени с мячом пытаясь нащупать бреши в обороне соперника, однако по настоящему серьезных моментов комада Артеты не могла создать. Уже на 15-й минуте игра остановилась и на газоне оказался Габриэл, который после помощи медиков не смог продолжить игру. Таким образом Микелю Артете пришлось делать вынужденную замену, выпустив на поле Кивера. Еще одним неприятным моментом для "канониров" стала очередная остановка матча, но теперь уже Тимберу понадобилась помощь врачей. Однако после небольшой паузы защитник все же сумел вернуться к игре.

"Фулхэм" не сдавался и пытался создавать моменты играя на Рауля Хименеса, но из-за отсутствия поддержки в атаке и креативности в целом действительно интересных эпизодов не удалось создать. Настоящий переломный момент произошел на 37-й минуте, когда Нванери отдал точный пас на Микеля Мерино. Испанец, не колеблясь, пробил в нижний левый угол ворот, открыв счет в матче - 1:0. После этого гола "канониры" как будто ожили, но удвоить преимущество до перерыва не смогли.

Второй тайм лондонского дерби был все более интересным. «Арсенал» активнее начал вторую половину, но быстро столкнулся с проблемами. Габриэл Мартинелли и Мартин Эдегор теряли моменты, направляя мяч мимо ворот, а «Фулхэм» отвечал контратаками, которые блокировались надежной защитой.

На 66-й минуте матча на поле появился Букайо Сака, возвращения которого так ждали болельщики и встретили аплодисментами игрока. Результатов не пришлось долго ждать и уже на 73-й минуте «Арсенал» удвоил свое преимущество. Габриэл Мартинелли отдал идеальную передачу, а Букайо Сака головой замкнул момент, установив счет 2:0.

Марку Силва ответил на это своими заменами, выпустив на поле Сессеньона, Андреаса Перейру, Виллиана и Ивоби. «Дачники» пытались идти вперед, но постоянно не хватало каких-то миллиметров в точности ударов. Также стоит отметить и великолепную игру Давида Раи, который неоднократно выручал команду, в частности в конце матча, когда он парировал удар головой Райана Сессеньона.

Интрига вернулась на 90+4-й минуте матча, когда все тот же Раян Сессеньон отдал великолепную передачу низом на Родригу Муниза, и тот ударом в ближний угол сократил отставание - 2:1. Этот гол завел «Фулхэм», но для того чтобы сравнять счет не хватило времени.

АПЛ. 30-й тур

Стадион: Эмирейтс Стэдиум (Лондон)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Арсенал" – "Фулхэм" 2:1

Голы: Мерино (37), Сака (73) - Муниз (90+4)

"Арсенал": Рая - Тимбер (Троссард, 78) Салиба, Габриэл (Кивьор, 16), Льюис-Скелли - Эдегор, Партей, Райс - Мартинелли, Мерино, Нванери (Сака, 66)

"Фулхэм": Лено - Куэнка, Андерсен, Диоп (Сессеньон, 77) - Кастань, Берге, Лукич (Перейра, 67), Робинсон - Траоре (Виллиан, 68), Смит-Роу (Ивоби, 67) - Хименес (Муниз, 77)

Предупреждения: Андерсен (52), Лукич (58), Райс (72)