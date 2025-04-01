АПЛ. Вулверхэмптон – Вест Хэм 1:0. Волк сыт, но молотобойцы не целы

Давайте признаемся окончательно: огромных метаморфоз и фантастического превращения "Вест Хэма" в интересный коллектив после прихода в клуб Грэма Поттера не произошло. Да, мы очевидно видим изменение стиля игры, но результаты, которые идут вместе с этим стилем, вызывают вопросы. С другой стороны, классные перформансы все же иногда случаются, поэтому чего стоит ожидать от этой команды теперь очень трудно сказать. Что можно отметить точно, так это слабая игра в атаке при неплохой стабильности в обороне.

Сегодня в стартовом составе "молотобойцев" вышел Эван Фергюсон, что стало неожиданностью и вызвало дополнительный интерес. Это был шанс для нападающего "Брайтона" наконец-то повторно заявить о себе, после того, как он угас после прошлого сезона. "Вулверхэмптон" вышел без сюрпризов в стартовом составе. Они бьются за выживание, являются фаворитами в этой борьбе и могут чувствовать себя относительно комфортно. Что по самой игре?

Неплохие скорости включили обе команды уже со старта матча, с высоким прессингом. Было заметно, что коллективы отдохнули во время международного перерыва и могут выдавать максимум. Вот только этот максимум у них получился немного разным. "Молотобойцы" если и строили свои атаки, то в основном они завершались ударами из-за пределов штрафной площадки, не рисковали они передачами в глубину штрафной. От того и острых моментов было мало, разве что удар от Боуэна вспоминается, но с ним справился Жозе Са.

А "Вулверхэмптон" атаковал интереснее и активнее. Было видно, что "волки" энергичнее и упорнее летят в атаку. В одной из таких пошла передача по центру, которую перехватил Мавропанос, вот только бросил мяч точно на Ларсена, а нападающий быстро сориентировался и пробил в ближний угол ворот Ареола. Небольшой рикошет от ноги Килмана помог достичь цели и это 1:0 в пользу хозяев.

Даже после того, как "волки" вышли вперед, они продолжили неплохо атаковать и создали еще несколько моментов, особенно выделяется удар от Мунесси в перекладину ворот из очень выгодной позиции, там для него все сделал Ларсен, открыв пространство. Но не получилось. В первом тайме преимущество явно за хозяевами, они воплотили это преимущество в гол, впрочем матч выглядел открытым. "Вест Хэм" имел шанс что-то изменить во втором тайме.

Пошел на некоторые изменения Поттер, выпустив Фюллькрюга и сняв с игры абсолютно аморфного Фергюсона, который вообще никак себя не проявил. Как и Луис Гильерме, которого связывают с "Шахтёром". И во втором тайме мы наконец увидели больше атак со стороны гостей, однако остроты этим атакам явно не хватало. "Волки" сознательно отошли назад и играли по счету, получалось у них это достаточно хорошо.

Первый реально опасный момент "молотобойцы" создали на 78-й минуте, когда на поле вышли Соучек и Эмерсон. Первый пробивал головой и попал в перекладину, во второй сыграл на добивании, но не хватило точности. Это было близко к тому, чтобы выровнять счет на табло. А за несколько минут до финального свистка сольный проход от Соучека получился настолько удачным, что гол в ворота Жозе Са казался лишь формальностью, однако чешский полузащитник не попал ударом в ближний угол. Фантастический момент, здесь хозяевам откровенно повезло.

В конце встречи шанс удвоить преимущество своей команды получил Мунетси, но пробил он слабо и неуверенно. Как бы там ни было, это три очка для "Вулверхэмптона", которые еще больше отдаляются от зоны вылета, интриги в этом контексте фактически нет. "Вест Хэм" также не очень переживает из-за этого поражения, а вот своей игрой стоило бы переживать.

АПЛ, 30-й тур

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

"Вулверхэмптон" — "Вест Хэм" 1:0

Гол: Ларсен (21)

"Вулверхэмптон": Са — Доэрти, Агбаду, Тоти — Семеду, Гомеш, Андре (Сарабия, 71), Аит-Нури (Буэно, 82) — Мунетси, Белльгар (Траоре, 90+1) — Ларсен

"Вест Хэм": Ареола — Мавропанос, Килман, Крессуэлл (Солер, 46) — Ван-Биссака, Пакета, Уорд-Прауз (Соучек, 77), Скарлз (Эмерсон, 77) — Боуэн, Гильерме (Фюллькрюг, 46) — Фергюсон (Альварес, 46)

Предупреждения: Андре (28), Са (31), Гомеш (80), Доэрти (88) — Мавропанос (31), Фюллькрюг (73)