АПЛ. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 1:0. Эланга напомнил бывшим о себе

Английская Премьер-лига, 30 тур

"Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

В первом круге матч на "Олд Траффорд" завершился победой "Ноттингема". Воспитанник МЮ Энтони Эланга вышел на родное поле на 11 финальных минут и помог своей команде довести матч до трех заработанных очков. Сегодня же он сыграл гораздо большую роль против тех, кто в него раньше не поверил.

Уже на пятой минуте швед открыл счет. После углового от манкунианцев хозяева выбежали в контратаку. Ее основную часть взял на себя Эланга. После сольного прохода он пробил из-под Доргу. 16 секунд прошло от неудачной подачи Фернандеша до завершения от Энтони. Как на велосипеде, пролетел оборону гостей. Праздновал довольно сдержанно.

Anthony Elanga covered A LOT of ground before scoring ???? #NFOMUN pic.twitter.com/VMAmOaoXhJ

Этот момент стал решающим в матче не только потому, что в итоге принес победу "Ноттингем Форест". После него "лесники" немного подсели и взяли на себя роль наблюдающих. Игрой руководил МЮ.

Долго искали момент гости, а на 28-й минуте все-таки помог угловой. На этот раз Бруну подал точно на Далота, а тот головой попал в перекладину. Это и все моменты подопечных Аморима за первый тайм. В остальных случаях было стерильное держание мяча.

На старте второй половины встречи снова угловой был в центре внимания. В этот раз после подачи Фернандеша пробил Казэмиро – голкипер потащил. Впоследствии навешивал от флажка уже Эриксен. И после одной из таких атак пробил рядом со штангой Гарначо.

К концу матча гости еще три момента создали. Маунт через несколько минут после выхода на поле (впервые с декабря) пробил из пределов штрафной в сантиметрах от стойки. В компенсированное время шансы дважды имел Магуайр. И в обоих случаях помешал ему Мурилло: сначала борьбой, а затем вынес мяч из ленты ворот на 90+7 минуте (!). Вытащил эту победу бразильский защитник.

You Shall Not Pass! ⛔️



A moment for that Murillo block ????#NFOMUN pic.twitter.com/QLLSTuhjfK