Челси – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Конечно, сезон для "Тоттенхэма" еще не потерян, ведь команда может выиграть Лигу Европы и по сути превратить трагедию в настоящий успех. Да и в рамках АПЛ еще есть шансы подняться выше, но следующий соперник выглядит непростым. Выезды в "Челси" обычно непросты для "шпор", однако сейчас и у "синих" есть проблемы, поэтому это шанс забрать три очка.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 3 апреля.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

1.68 4.50 4.50 Узнать больше

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Челси" — "Тоттенхэм" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.