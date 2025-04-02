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Челси – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Анге Постекоглу бьется за свое место у руля клуба

Челси – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Конечно, сезон для "Тоттенхэма" еще не потерян, ведь команда может выиграть Лигу Европы и по сути превратить трагедию в настоящий успех. Да и в рамках АПЛ еще есть шансы подняться выше, но следующий соперник выглядит непростым. Выезды в "Челси" обычно непросты для "шпор", однако сейчас и у "синих" есть проблемы, поэтому это шанс забрать три очка.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 3 апреля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

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Трансляция матча "Челси" — "Тоттенхэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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