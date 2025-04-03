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Челси – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Грустный "Челси" грустного Энцо Марески

Челси – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Уже давно мы не видели "Челси" осенней версии. Они находятся в кризисе с декабря прошлого года и, несмотря на результаты в отдельных матчах, продолжают показывать ужасную игру, иногда это трудно назвать игрой.

Следующий матч против "Тоттенхэма" — это вызов. И готова ли его команда к этому вызову? Возможно, отдых во время международного перерыва им поможет. Но пока аргументов в их пользу практически нет.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 3 апреля.

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Английская Премьер-лига. 30-й тур.

3 апреля. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Крэйг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

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Трансляция матча "Челси" — "Тоттенхэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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