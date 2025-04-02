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Манчестер Сити – Лестер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Попытка "горожан" вернуть уверенность
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Претендент на зону Лиги чемпионов против команды, которая все чаще слышит звуки Чемпионшипа. Большая разница между коллективами, которая может подарить результативный футбол, хоть и с одной стороны. Однако также не стоит забывать, что “Сити” будет играть без Холанда, поэтому теперь Мармушу нужно будет взять на себя роль финишера команды Гвардиолы.
В прямой трансляции этот матч можно будет посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports. На Megogo или других OTT-сервисах этот поединок не будет транслироваться.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.
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Английская Премьер-лига, 30 тур
2 апреля, 21:45. "Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Даррен Ингленд
Прямая трансляция: Setanta Sports App
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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