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Манчестер Сити – Лестер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Попытка "горожан" вернуть уверенность

Манчестер Сити – Лестер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Претендент на зону Лиги чемпионов против команды, которая все чаще слышит звуки Чемпионшипа. Большая разница между коллективами, которая может подарить результативный футбол, хоть и с одной стороны. Однако также не стоит забывать, что “Сити” будет играть без Холанда, поэтому теперь Мармушу нужно будет взять на себя роль финишера команды Гвардиолы.

В прямой трансляции этот матч можно будет посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports. На Megogo или других OTT-сервисах этот поединок не будет транслироваться.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

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Английская Премьер-лига, 30 тур

2 апреля, 21:45. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Даррен Ингленд

Прямая трансляция: Setanta Sports App

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

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