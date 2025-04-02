Манчестер Сити – Лестер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Претендент на зону Лиги чемпионов против команды, которая все чаще слышит звуки Чемпионшипа. Большая разница между коллективами, которая может подарить результативный футбол, хоть и с одной стороны. Однако также не стоит забывать, что “Сити” будет играть без Холанда, поэтому теперь Мармушу нужно будет взять на себя роль финишера команды Гвардиолы.

В прямой трансляции этот матч можно будет посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports. На Megogo или других OTT-сервисах этот поединок не будет транслироваться.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

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Английская Премьер-лига, 30 тур

2 апреля, 21:45. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Даррен Ингленд

Прямая трансляция: Setanta Sports App

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