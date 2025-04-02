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Канониры победили в дерби. Арсенал – Фулхэм 2:1. Обзор матча
Вторая подряд виктория гуннеров
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
До перерыва игра проходила под диктовую хозяев, заслуженно вышедших вперед. Во втором тайме "дачники" начали действовать острее и создавать моменты, но единственную возможность реализовали уже в компенсированное время при счете 0:2.
Подопечные Артеты занимают второе место (61 балл) и 5 апреля поедут к "Эвертону". "Белые" занимают восьмую позицию (45 очков) и в воскресенье будут принимать "Ливерпуль".
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Смотрите обзор матча 30 тура АПЛ
Лондон. Эмирейтс Стедиум, 60 256 зрителей
Голы: Мерино, 37, Сака, 73 – Муниз, 90+4
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