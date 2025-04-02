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Микель Артета прокомментировал травмы ключевых защитников Арсенала

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Микель Артета прокомментировал травмы ключевых защитников Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета посетил пресс-конференцию после победы над "Фулхэмом" (2:1), где рассказал о состоянии травмированных Габриэля Магальяеша и Юрриена Тимбера.

"Мы пока не знаем, в каком они состоянии. Будем оценивать их завтра. Это два игрока, которые никогда не хотят покидать поле. Габи почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии, пока не знаем, насколько это серьезно. А Юрриен имел проблемы еще в начале игры, он сумел продолжить, но в какой-то момент больше не смог. Это неприятная ситуация. У него проблема с коленом", – сказал Артета.

Добавим, что следующий матч "Арсенал" проведет 5-го апреля против "Эвертона" в АПЛ. А уже 8-го апреля у них запланирован первый матч 1/4 финала ЛЧ против "Реала".

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Фулхэм (Лондон) Габриэл Магальяэс Юрриен Тимбер
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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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