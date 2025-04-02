Микель Артета прокомментировал травмы ключевых защитников Арсенала

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета посетил пресс-конференцию после победы над "Фулхэмом" (2:1), где рассказал о состоянии травмированных Габриэля Магальяеша и Юрриена Тимбера.

"Мы пока не знаем, в каком они состоянии. Будем оценивать их завтра. Это два игрока, которые никогда не хотят покидать поле. Габи почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии, пока не знаем, насколько это серьезно. А Юрриен имел проблемы еще в начале игры, он сумел продолжить, но в какой-то момент больше не смог. Это неприятная ситуация. У него проблема с коленом", – сказал Артета.