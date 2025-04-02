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Главный тренер Ман Юнайтед считает, что его команда заслуживала большего против Ноттингем Форест
Однако результат на табло
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим посетил пресс-конференцию после поражения от "Ноттингем Форест" (0:1).
"Думаю, мы контролировали игру. Мы знали, что "Форест" может забить из ничего. Когда они открыли счет, мы начали играть в их игру.
Затем мы имели несколько хороших моментов, но в последней передаче, последнем кроссе, последнем пасе чего-то не хватало. Если этого нет, мы не можем забивать голы. У нас были моменты, но весь сезон такой - мы пробиваем много, давим на соперника в последней трети, но нам не хватает качества в завершающей стадии.
Всегда обидно, когда не выигрываешь. Особенно когда видишь, что команда заслуживала большего, чем поражение. Это разочаровывает еще больше, чем когда соперник просто лучше нас. Сегодня это был не тот случай. Поэтому очень обидно", – сказал Аморим.
Добавим, что после 30 сыгранных матчей "МЮ" занимает 13 место в турнирной таблице АПЛ с 37 очками.
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