Лесники закрепляются в топ-3. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 1:0. Видео гола и обзор матча

"Ноттингем Форест" минимально переиграл "Манчестер Юнайтед" в 30-м туре чемпионата Англии.

Единственный мяч в составе "лесников" на 5-й минуте забил Антони Эланга.

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За всю игру подопечные Рубена Аморима нанесли намного больше ударов, чем соперник (23 на 8), но отыграться им не удалось.

В турнирной таблице "Форест", будучи третьим, оторвался от "Челси" на 8 очков. "Манчестер Юнайтед" пока остается на 13-м месте.

Английская Премьер-лига, 30 тур

"Сити Граунд" (Ноттингем)

"Ноттингем Форест" – "Манчестер Юнайтед" 1:0

Гол: Эланга 5