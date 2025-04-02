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Лесники закрепляются в топ-3. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 1:0. Видео гола и обзор матча
Результат соответствует турнирному положению
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ноттингем Форест" минимально переиграл "Манчестер Юнайтед" в 30-м туре чемпионата Англии.
Единственный мяч в составе "лесников" на 5-й минуте забил Антони Эланга.
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За всю игру подопечные Рубена Аморима нанесли намного больше ударов, чем соперник (23 на 8), но отыграться им не удалось.
В турнирной таблице "Форест", будучи третьим, оторвался от "Челси" на 8 очков. "Манчестер Юнайтед" пока остается на 13-м месте.
Английская Премьер-лига, 30 тур
"Сити Граунд" (Ноттингем)
"Ноттингем Форест" – "Манчестер Юнайтед" 1:0
Гол: Эланга 5
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