  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лесники закрепляются в топ-3. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 1:0. Видео гола и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лесники закрепляются в топ-3. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 1:0. Видео гола и обзор матча

Англия

Результат соответствует турнирному положению

Лесники закрепляются в топ-3. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ноттингем Форест" минимально переиграл "Манчестер Юнайтед" в 30-м туре чемпионата Англии.

Единственный мяч в составе "лесников" на 5-й минуте забил Антони Эланга.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

За всю игру подопечные Рубена Аморима нанесли намного больше ударов, чем соперник (23 на 8), но отыграться им не удалось.

В турнирной таблице "Форест", будучи третьим, оторвался от "Челси" на 8 очков. "Манчестер Юнайтед" пока остается на 13-м месте.

Английская Премьер-лига, 30 тур

"Сити Граунд" (Ноттингем)

"Ноттингем Форест" – "Манчестер Юнайтед" 1:0

Гол: Эланга 5

По теме
yellow-arrow
Полузащитник Арсенала высказался о возвращении Букайо Сака
yellow-arrow
Главный тренер Ман Юнайтед считает, что его команда заслуживала большего против Ноттингем Форест
yellow-arrow
Микель Артета прокомментировал травмы ключевых защитников Арсенала
Ноттингем Форест АПЛ Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости