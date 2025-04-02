Полузащитник Арсенала высказался о возвращении Букайо Сака

Полузащитник "канониров" Деклан Райс был в восторге от возвращения Букайо Сака, который отметился победным голом в матче против "Фулхэма". Райс, который наблюдал за упорной работой партнера по команде во время восстановления после операции на подколенном сухожилии, рад за Сака как с личной, так и с профессиональной точки зрения, ведь впереди ключевые матчи сезона.

"Вы видели, каким счастливым он был, когда покидал поле. Реакция болельщиков говорит сама за себя – все его здесь любят. Он – главный, правда же? Мы все ждали его возвращения. И вот он вернулся в решающий момент, так что посмотрим, что будет дальше. Он работал очень упорно. Я видел его каждый день. Для него это была своеобразная перезагрузка, хотя, конечно, он не хотел травмироваться, но теперь он снова в строю, тренируется и готов к игре", – сказал Райс.

Добавим, что сейчас "Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 61 зачетным баллом, отставая от первого "Ливерпуля", у которого есть матч в запасе, на 9 очков.