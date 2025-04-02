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Полузащитник Манчестер Юнайтед провел юбилейный матч за клуб
Жаль, что проиграли
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ман Юнайтед" Кристиан Эриксен провел свой 100-й матч за клуб в поединке Премьер-лиги против "Ноттингем Форест" (0:1).
Датский полузащитник присоединился к клубу летом 2022 года на правах свободного агента. За это время он забил семь голов в составе "красных дьяволов".
Кристиан стал 226-м игроком в истории клуба, который провел 100 матчей за "Юнайтед", а также лишь третьим датчанином, который достиг этого показателя. Впереди него – легендарный вратарь Петер Шмейхель (398 матчей) и Йеспер Олсен (176 матчей).
Добавим, что в этом сезоне на счету Эриксена 4 гола и 4 ассиста в 28 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.
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