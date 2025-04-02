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Битва соседей по таблице. Вулверхэмптон – Вест Хэм 1:0. Видео гола и обзор матча

Англия

"Волки" могут вздохнуть с облегчением

Битва соседей по таблице. Вулверхэмптон – Вест Хэм 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Вулверхэмптон" обыграл "Вест Хэм" в домашнем поединке 30-го тура английской Премьер-лиги.

Принес победу хозяевам поля на 21-й минуте Йорген Странд Ларсен.

В турнирной таблице находящийся на 17-м месте "Вулверхэмптон" оторвался на 12 очков от зоны вылета. "Вест Хэм" - на 16-й строчке с 34-я баллами в активе.

АПЛ, 30-й тур

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

"Вулверхэмптон" — "Вест Хэм" 1:0

Гол: Ларсен (21)

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