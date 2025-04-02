Битва соседей по таблице. Вулверхэмптон – Вест Хэм 1:0. Видео гола и обзор матча

"Вулверхэмптон" обыграл "Вест Хэм" в домашнем поединке 30-го тура английской Премьер-лиги.

Принес победу хозяевам поля на 21-й минуте Йорген Странд Ларсен.

В турнирной таблице находящийся на 17-м месте "Вулверхэмптон" оторвался на 12 очков от зоны вылета. "Вест Хэм" - на 16-й строчке с 34-я баллами в активе.

АПЛ, 30-й тур

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

"Вулверхэмптон" — "Вест Хэм" 1:0

Гол: Ларсен (21)