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Ливерпуль – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Ливерпуль – Эвертон: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.04.25 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 30-го тура АПЛ на "Энфилде" состоится мерсисайдское дерби между "Ливерпулем" и "Эвертоном". "Ливерпуль" стремится укрепить свои позиции в борьбе за титул, тогда как "Эвертон" будет пытаться вырвать очки, чтобы улучшить свое положение в нижней части таблицы.
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Матч состоится в среду, 2-го апреля 2025-го года, в 22:00 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports OTT.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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