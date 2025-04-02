Ливерпуль – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В рамках 30-го тура АПЛ на "Энфилде" состоится мерсисайдское дерби между "Ливерпулем" и "Эвертоном". "Ливерпуль" стремится укрепить свои позиции в борьбе за титул, тогда как "Эвертон" будет пытаться вырвать очки, чтобы улучшить свое положение в нижней части таблицы.

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Матч состоится в среду, 2-го апреля 2025-го года, в 22:00 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports OTT.

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