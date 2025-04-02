Манчестер Сити - Лестер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Претендент на зону Лигу чемпионов встретится с командой, которой грозит вылет в Чемпионшип. Серьезная разница между командами может подарить результативный футбол несмотря на то, что у "Манчестер Сити" будет отсутствовать Эрлинг Холанд.

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АПЛ, 30-й тур

2 апреля. 21:45. Манчестер. "Этихад"

"Манчестер Сити" — "Лестер"

Главный арбитр: Даррен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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