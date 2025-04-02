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Манчестер Сити - Лестер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Манчестер Сити - Лестер: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.04.25 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Претендент на зону Лигу чемпионов встретится с командой, которой грозит вылет в Чемпионшип. Серьезная разница между командами может подарить результативный футбол несмотря на то, что у "Манчестер Сити" будет отсутствовать Эрлинг Холанд.
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АПЛ, 30-й тур
2 апреля. 21:45. Манчестер. "Этихад"
"Манчестер Сити" — "Лестер"
Главный арбитр: Даррен Ингленд (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Онлайн видеотрансляцию матча вы можете посмотреть на платформе Setanta Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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