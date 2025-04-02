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Ньюкасл - Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Ньюкасл - Брентфорд: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.04.25 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Ньюкасл - Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Команда Эдди Хау недавно выиграла Кубок английской Лиги и успела провести победный парад в своем городе. Настроение у них отличное, но надо возвращаться к делам в АПЛ. Удастся ли Ярмолюку и компании испортить настроение местной публике? Посмотрим этим вечером.

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АПЛ, 30-й тур
2 апреля. 21:45. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"
"Ньюкасл" — "Брентфорд"
Главный арбитр: Питер Бэнкс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на платформе Setanta Sports за подпиской или на телеканале Setanta Sports Premium, который доступен на Киевстар ТВ.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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