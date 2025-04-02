Ньюкасл - Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Команда Эдди Хау недавно выиграла Кубок английской Лиги и успела провести победный парад в своем городе. Настроение у них отличное, но надо возвращаться к делам в АПЛ. Удастся ли Ярмолюку и компании испортить настроение местной публике? Посмотрим этим вечером.

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АПЛ, 30-й тур

2 апреля. 21:45. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

"Ньюкасл" — "Брентфорд"

Главный арбитр: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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