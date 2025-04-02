Манчестер Юнайтед готовит предложение за звезду Кристал Пэлас

"Красные дьяволы" обратили внимание на Эберечи Эзе. Руководство клуба определило атакующего хавбека "Кристал Пэлас" как игрока, который идеально подходит для усиления состава. Однако подписать его будет непросто, ведь лондонский клуб не намерен отпускать его менее чем за 60 миллионов фунтов – сумма, которая может усложнить переговоры.

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Трансферный отдел "Юнайтед", возглавляемый Кристофером Уивеллом и Джейсоном Уилкоксом, анализирует различные варианты на летнее окно, но интерес к Эзе остается неизменным. Кроме того, Рубен Аморим считает его футболистом, который может стать основным игроком и существенно повлиять на выступления команды в Премьер-лиге.

Основная проблема для "красных дьяволов" – не только высокая стоимость трансфера, но и конкуренция. "Тоттенхэм" также следит за ситуацией с игроком и может вступить в борьбу за него.

Добавим, что в этом сезоне на счету Эзе 6 голов и 9 ассистов в 31 матче за "Кристал Пэлас" во всех турнирах.