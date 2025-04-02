  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед готовит предложение за звезду Кристал Пэлас
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед готовит предложение за звезду Кристал Пэлас

Англия

Попытаются подписать игрока

Манчестер Юнайтед готовит предложение за звезду Кристал Пэлас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Красные дьяволы" обратили внимание на Эберечи Эзе. Руководство клуба определило атакующего хавбека "Кристал Пэлас" как игрока, который идеально подходит для усиления состава. Однако подписать его будет непросто, ведь лондонский клуб не намерен отпускать его менее чем за 60 миллионов фунтов – сумма, которая может усложнить переговоры.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Трансферный отдел "Юнайтед", возглавляемый Кристофером Уивеллом и Джейсоном Уилкоксом, анализирует различные варианты на летнее окно, но интерес к Эзе остается неизменным. Кроме того, Рубен Аморим считает его футболистом, который может стать основным игроком и существенно повлиять на выступления команды в Премьер-лиге.

Основная проблема для "красных дьяволов" – не только высокая стоимость трансфера, но и конкуренция. "Тоттенхэм" также следит за ситуацией с игроком и может вступить в борьбу за него.

Добавим, что в этом сезоне на счету Эзе 6 голов и 9 ассистов в 31 матче за "Кристал Пэлас" во всех турнирах.

Читайте такжеКристал Пэлас рискует потерять сразу четырех ключевых игроков
По теме
yellow-arrow
Ньюкасл - Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Манчестер Сити - Лестер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Ливерпуль – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед Эберечи Эзе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости