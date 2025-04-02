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Фавориты на победу в АПЛ ведут борьбу за трансфер нападающего Вулверхэмптона

Англия

Перспективный бразилец готов пойти на повышение

Фавориты на победу в АПЛ ведут борьбу за трансфер нападающего Вулверхэмптона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Фавориты на победу в Английской Премьер-лиге ведут борьбу за трансфер нападающего "Вулверхэмптона".

Согласно эксклюзивной информации от источников издания Football Insider, 25-летний нападающий "волков" Матеус Кунья стал главной целью "Арсенала" и "Ливерпуля". Руководство "канониров" дало "зеленый свет" на его подписание.

Несмотря на то, что бразильский форвард недавно продлил контракт с клубом до конца июня 2029 года, он хочет сделать следующий шаг в карьере. В его соглашении есть опция выкупа за 62,5 миллионов фунтов стерлингов.

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В этом сезоне Матеус Кунья забил 15 голов и отдал 4 ассиста в 29 матчах за "Вулверхэмптон" во всех турнирах. По версии популярного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 55 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) Вулверхэмптон Ливерпуль Матеус Кунья
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Андрей Журба
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