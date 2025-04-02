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Манчестер Юнайтед приблизился к позорному антирекорду в АПЛ
Рубен Аморим может "превзойти" Эрика тен Хага
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" приблизился к своему антирекорду по количеству поражений в Английской Премьер-лиге.
В 30-м туре чемпионата Англии "красные дьяволы" проиграли "Ноттингему" на выезде со счетом 1:0, что стало их 13-м поражением в этом сезоне. Больше поражений в Премьер-лиге было только в сезоне 2023/24 — 14.
Также заметим, что в этом поединке "Манчестер Юнайтед" пропустил первым, что случилось в 23-й раз в текущей кампании. Только "Лестер" пропускал первым в большем количестве матчей этого сезона — 25.
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Напомним, что подопечные Рубена Аморима на данный момент занимают 13-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в этом сезоне лишь 37 очков после 30-ти сыгранных туров.
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