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Манчестер Юнайтед приблизился к позорному антирекорду в АПЛ

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Манчестер Юнайтед приблизился к позорному антирекорду в АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" приблизился к своему антирекорду по количеству поражений в Английской Премьер-лиге.

В 30-м туре чемпионата Англии "красные дьяволы" проиграли "Ноттингему" на выезде со счетом 1:0, что стало их 13-м поражением в этом сезоне. Больше поражений в Премьер-лиге было только в сезоне 2023/24 — 14.

Также заметим, что в этом поединке "Манчестер Юнайтед" пропустил первым, что случилось в 23-й раз в текущей кампании. Только "Лестер" пропускал первым в большем количестве матчей этого сезона — 25.

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Напомним, что подопечные Рубена Аморима на данный момент занимают 13-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в этом сезоне лишь 37 очков после 30-ти сыгранных туров.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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