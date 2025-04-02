Ливерпуль нацелился на игрока из Бундеслиги для замены Трента Александера-Арнольда  

Как сообщает издание TRB Football, "Ливерпуль" заинтересован в подписании Килианна Сильдильи из "Фрайбурга" в качестве замены для Трента Александера-Арнольда, который, по сообщениям, направляется в "Реал".

"Ливерпуль" следил за Сильдильей еще с Олимпийских игр 2024 года, а в последнее время активизировал скаутинг. "Фрайбург" готов продать защитника летом, поскольку его контракт действует до 2026 года. Сумма потенциального трансфера не уточняется, но зимой немецкий клуб оценивал игрока в 12 миллионов евро.

Однако "красные" столкнутся с конкуренцией, ведь на Сильдилью также претендует "Манчестер Сити", который ищет долгосрочную замену Кайлу Уокеру, который сейчас на правах аренды выступает за "Милан". Кроме этого, "Астон Вилла" и "Брайтон" тоже следят за 22-летним французским правым защитником.

Добавим, что в этом сезоне на счету француза 2 гола в 17 матчах за "Фрайбург" во всех турнирах.