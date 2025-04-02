Гарначо, Стерлинг, Грилиш. Дорогие и звездные разочарования АПЛ в сезоне 2024/2025

За два месяца до окончания сезона вырисовывается приблизительный результат в борьбе за топ-тройку АПЛ, путевки в Лигу Чемпионов и Лигу Европы. Не все команды выполнили задачи, которые стояли перед ними на старте сезона. И не все футболисты оправдали надежды в нынешнем сезоне. Некоторые талантливые игроки сверкали в прошлом сезоне, но погасли в этом. Некоторые не оправдали те огромные деньги, за которые клубы их приобрели. Кто же они – главные разочарования сильнейшей лиги Европы?

Расмус Хейлунд

"Манчестер Юнайтед" купил игрока за 64 миллиона евро.

Молодой талантливый датчанин имел все шансы стать вторым Эрлингом Холландом. Такие же габариты, голевое чутье, мощный удар. Джан Пьеро Гасперини предполагал, что он вырастит топового нападающего, лучшего в Европе. Конечно, для реализации такого плана требовалось время. Но летом 2023 года все планы итальянского тренера "Аталанты" разрушил "Манчестер Юнайтед", которому необходим был форвард. Манкунианцы предложили "Аталанте" вполне хорошие деньги за футболиста. Трансфер состоялся. А вот прорыв молодого игрока в АПЛ – нет.

В сезоне 2023/2024 Расмус не сверкал, но свою десятку голов оформил. Эрик тен Хаг (главный тренер "Манчестер Юнайтед" на тот момент) убеждал болельщиков, что датчанин еще очень молодой игрок, ему необходимо дать время и вскоре форвард начнет штамповать голы. Тен Хаг ушел. Его место занял Рубен Аморим. Перестройка португальского тренера пока не дает удовлетворительный результат. Команда продолжает страдать в чемпионате Англии. А вместе с ней и Расмус. В нынешнем сезоне у нападающего всего три гола и ни одного ассиста (АПЛ). Самым продуктивным периодом нападающего можно считать 18.01.2024 – 18.02.2024, когда Расмус забивал в шести матчах подряд (все турниры). С января 2025 года датчанин выдал 16-матчевую безголевую серию в АПЛ и прервал ее 16 марта в матче с "Лестером". Для форварда это провальный результат.

Алехандро Гарначо

Футболист получает 2.600 миллиона евро в год.

Прошлый сезон для молодого аргентинца в составе "Манчестер Юнайтед" можно смело занести в актив. Юный вингер сверкал на футбольном поле, с легкостью обходил трех-четырех соперников, отдавал тонкие результативные передачи. Гарначо выиграл конкуренцию у бразильца Антони. Вероятно, болельщики до сих пор помнят гол-шедевр аргентинца в ворота "Эвертона" (26.11.2023) через себя в стиле Уэйна Руни. После гола-красавца Гарначо отпраздновал взятие ворот в стиле Криштиану Роналду. Уже тогда Гарначо дал понять, то он претендует на звание лидера "красных дьяволов". Но недолго играла музыка. В нынешнем сезона аргентинец занял "почетное место" по нереализованным моментам, разделив его с Дарвином Нуньесом ("Ливерпуль").

Гарначо как-будто перестал видеть своих партнеров, читать игру и креативно мыслить. Матч с "Эвертоном" теперь уже в нынешнем сезоне (22.02.2025) лишний раз доказал вышесказанное. У Гарначо была масса опасных голевых моментов. Ни один из них аргентинец не реализовал. Один из самых ярких – на 23-й минуте Алехандро оказался в штрафной соперника. Никто из защитников "ирисок" не опекал аргентинца, и никто не мешал хладнокровно забить гол в ворота Пикфорда. Но Гарначо смог запустить мяч только на трибуны. Ко всем неудачам на футбольном поле прибавился и скандал, связанный со сливом стартового состава команды в социальных сетях, в котором подозревают именно Алехандро Гарначо и его брата Роберто.

Провальный игрок "красных дьяволов" выходит сегодня на поле исключительно потому, что Амориму больше некого выпускать. К сожалению, Амад Диало травмирован. У Гарначо есть шанс исправить свою статистику в апреле-мае. Но это маловероятно.

Джошуа Зиркзее

"Манчестер Юнайтед" купил игрока за 42,5 миллиона евро (2024 год)

Летом 2024 года "Манчестер Юнайтед" объявил о подписании нидерландского нападающего. Джошуа Зиркзе, как и "Болонья", которая продала нападающего "красным дьяволам" по праву заняли ведущее место среди открытий сезона 2023/2024. Тиагу Мотта (главный тренер "Болоньи" в сезоне 2023/2024) раскрыл атакующие способности Джошуа. За нидерландцем выстроилась очередь из топ-клубов Европы. Опередил всех "Манчестер Юнайтед". Эрик тен Хаг предполагал, что Зиркзе быстро впишется в состав манкунианцев. Футболист, который умеет не только забивать, а и опускаться в центральную зону, разгонять атаки, отдать умный пас – находка для хромающего "Манчестер Юнайтед". Первый матч Джошуа в футболке "красных дьяволов" можно занести в актив. "Манчестер Юнайтед" мучился весь матч и никак не мог справиться с "Эвертоном". На 61-й первой минуте Тен Хаг выпустил Зиркзе вместо Маунта. Через 26 минут после передачи Гарначо Джошуа наконец-то вывел свою новую команду вперед. Его гол стал единственным в матче и, естественно, победным.

На этом блеск футболиста закончился. До 1 декабря 2024 года Зиркзе молчал, постепенно теряя веру следующего тренера "дьяволов" – Аморима. Зиркзе оформил дубль в ворота "Эвертона". Через 19 дней – гол в ворота "Тоттехэма" (Кубок Англии). В 2025 году нидерландец смог забить еще два гола – один в Кубке Англии "Лестеру" (07.02.2025) и один в Лиге Европы "Реал Сосьедаду" (06.03.2025). И это все результативные действия нападающего.

Конечно, при такой статистике Зиркзе получает очень мало игровых минут. А в то время, когда на поле, не приносит команде пользу. В какой-то момент нидерландец готов был сбежать из "Манчестер Юнайтед". Возможно, Рубен Аморим и согласился бы, как минимум, отдать Зиркзе в аренду (в январе 2025 года), если бы не одно большое "но" – команде нужен резерв, даже такой, который готовы продать при первой же возможности во время следующего трансферного окна.

Зиркзе настолько плохо проводит сезон, что не попал в заявку на матчи сборной Нидерландов в марте 2025 года. Футболист оказался не нужен Рональду Куману даже на лавке запасных.

Рахим Стерлинг

Стерлинг получает девять миллионов евро в год.

Летом 2024 года Рахим Стерлинг сменил цвета футболки – с синего ("Челси") на красно-белый ("Арсенал"). Аренда должна была реанимировать карьеру, которая шла к закату в составе "синих". Микель Артета настаивал на том, что Стерлинг необходим команде, учитывая количество футболистов в лазарете.

Но Рахим не заиграл в "Арсенале". Создается впечатление, что он забыл, как играть в футбол – медлительный, запутывается в собственных ногах, постоянно теряет мяч, не стремиться атаковать, не прессингует и не отрабатывает в защите. Стерлинг сегодня находится в отвратительной физической форме.

В итоге Рахим провел на поле 307 минут в АПЛ, 296 минут в Лиге Европы, 270 минут в Кубке Лиги. Первый и последний гол за "Арсенал" Стерлинг забил "Болтону" в сентябре 2024 года (Кубок Лиги). И это после того, как в "Манчестер Сити" Рахим забивал от 13-ти до 30-ти голов за один сезон (во всех турнирах).

Возможно, Рахиму надоел футбол. "Арсенал" получил не усиление команды, а одно разочарование.

Джек Грилиш

"Манчестер Сити" купил футболиста за 117 миллионов евро. Грилиш получает 15 миллионов евро в год.

"Манчестер Сити" заплатил за Джека Грилиша рекордные (на тот момент) 117 миллионов евро в 2021 году. Конечно, можно сказать, что Грилиш уже давно отработал эти деньги. Но футболист получает и зарплату немаленькую. Грилиш замыкает десятку самых высокооплачиваемых игроков АПЛ. И, к сожалению, попадает в пятерку самых больших разочарований нынешнего сезона. Правда, разочарование стартовало еще в сезоне 2023/2024. А сегодня оно достигло такого предела, что Пеп Гвардиола готов продать своего любимого футболиста в первые попавшиеся руки. Статистика выступлений Грилиша говорит сама за себя. В сезоне 2022/2023 Грилиш отбегал 2064 минуты, в 2023/2024 – 1004 минуты, в 2024/2025 – 606 минут.

Такое падение не говорит о том, что Грилиш разучился играть. Нет. Напротив. Он все еще может сотворить чудо на футбольном поле. Но свободный художник "Манчестер Сити" чувствует и ведет себя слишком свободно за пределами зеленого газона. Джек не пропускает возможности провести время в баре с бокалом пива и напитками чуть покрепче. Он может уехать в отпуск и несколько дней не приходить в себя от алкогольного опьянения. К счастью Грилиша, Гвардиола терпит все выходки футболиста. Но такое неспортивное отношение не терпит организм футболиста. Частые травмы и мелкие повреждения – цена, которую платит Грилиш, скучая на скамейке запасных. Есть вероятность, что Грилиш окончательно разочарует Гвардиолу и покинет "Манчестер Сити" летом 2025 года.

Фил Фоден

Футболист получает шесть миллионов евро в год.

Лучший игрок АПЛ сезона 2023/2024 стал невидимкой на зеленом газоне в нынешней компании. "Манчестер Сити" находится в глубоком кризисе со стартового свистка сезоне. И, возможно, если бы прошлогодний лидер не утерял свою физическую форму - результаты были бы немного лучше для команды. Учитывая конкуренцию в составе "Манчестер Сити" и приход новых футболистов, под которых надо подстраиваться основным игрокам – перед молодым талантом Англии стояла сложная задача. 24-летний полузащитник не смог быстро адаптироваться в такой ситуации.

В марте Фил Фоден провел два матча в сборной Англии с Албанией и Латвией. Томас Тухель (новый главный тренер сборной Англии) остался недоволен действиями Фодена на поле. Фил не показал смелый футбол, способность обыгрывать соперника и рвение атаковать. В первом матче Фоден вышел в старте и ушел на скамейку запасных на 73-й минуте. Во втором матче футболист провел всего 23 минуты, выйдя на замену.

Александр Зинченко и Михаил Мудрик

За Александра Зинченко "Арсенал" отдал 36 миллионов евро. Футболист получает девять миллионов евро в год.

Михаила Мудрика "Челси" купил за 100 миллионов евро. Украинский вингер получает шесть миллионов евро в год.

Зинченко и Мудрик не блистали и в прошлом сезоне. Но компания 2024/2025 обоим украинцам принесла еще большее разочарование. Александр Зинченко окончательно потерял место в стартовом составе "Арсенала". Если в сезоне 2023/2024 футболист провел 1727 минуты на поле (АПЛ), то в нынешнем – всего 294 минуты. "Арсенал" не скрывает, что готов попрощаться с украинским футболистом. Беда только в том, что пока нет хороших предложений.

Михаил Мудрик вот уже два года пытается адаптироваться к английскому футболу. Пока получается так себе. Правда осенью 2024 года можно было увидеть некоторый прогресс в матчах Лиги наций. Но все надежды перечеркнул скандал с допингом, в котором очень много неизвестных. В любом случае Михаил не играет и не тренируется с командой, что никак не улучшит его понимание английского футбола, даже если в ближайшее время он получит разрешение вернуться на футбольное поле в официальных матчах.

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