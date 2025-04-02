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Букайо Сака повторил достижение бывшей звезды Арсенала
Только вернулся на поле
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник, 1 апреля, "Арсенал" принимал на своем поле "Фулхэм" в рамках 30-го тура АПЛ. На 66-й минуте матча на поле появился лидер "канониров" Букайо Сака, который пропустил 101 день из-за травмы, а уже на 73-й минуте он забил второй гол своей команды.
Благодаря этому Сака смог повторить достижение бывшей звезды "Арсенала", ведь теперь Букайо забивал 10+ голов и отдавал 10+ ассистов во всех турнирах в каждом из последних трех сезонов. Он стал первым игроком "Арсенала", которому это удалось, после Алексиса Санчеса (2014/15 – 2016/17).
10 - Bukayo Saka has now scored and assisted 10+ goals across all competitions in each of the last three seasons; the first Arsenal player to do so since Alexis Sánchez between 2014-15 and 2016-17. Back. pic.twitter.com/JVpYN4wrcS— OptaJoe (@OptaJoe) April 1, 2025
Добавим, что в этом сезоне на счету англичанина 10 голов и 14 ассистов в 25 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.
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