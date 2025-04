Букайо Сака повторил достижение бывшей звезды Арсенала

Во вторник, 1 апреля, "Арсенал" принимал на своем поле "Фулхэм" в рамках 30-го тура АПЛ. На 66-й минуте матча на поле появился лидер "канониров" Букайо Сака, который пропустил 101 день из-за травмы, а уже на 73-й минуте он забил второй гол своей команды.

Благодаря этому Сака смог повторить достижение бывшей звезды "Арсенала", ведь теперь Букайо забивал 10+ голов и отдавал 10+ ассистов во всех турнирах в каждом из последних трех сезонов. Он стал первым игроком "Арсенала", которому это удалось, после Алексиса Санчеса (2014/15 – 2016/17).

10 - Bukayo Saka has now scored and assisted 10+ goals across all competitions in each of the last three seasons; the first Arsenal player to do so since Alexis Sánchez between 2014-15 and 2016-17.