"Посмотрим, что случится летом". Мареска отреагировал на вопрос о будущем вингера Челси в команде

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал возможность подписания Джейдона Санчо на постоянной основе.

"Я доволен всеми футболистами, которые являются частью этой команды. Сейчас мы сосредотачиваемся на положительном завершении этого сезона, мы не думаем о следующем сезоне. Посмотрим, что случится летом. Я еще раз скажу, что я доволен всеми игроками, которые у нас есть".