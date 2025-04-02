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"Посмотрим, что случится летом". Мареска отреагировал на вопрос о будущем вингера Челси в команде
Футболист играет за лондонский клуб в этом сезоне на правах аренды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал возможность подписания Джейдона Санчо на постоянной основе.
"Я доволен всеми футболистами, которые являются частью этой команды. Сейчас мы сосредотачиваемся на положительном завершении этого сезона, мы не думаем о следующем сезоне. Посмотрим, что случится летом. Я еще раз скажу, что я доволен всеми игроками, которые у нас есть".
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Добавим, что в текущем сезоне 25-летний Джейдон Санчо отметился 2 голами и 7 ассистами в 29 матчах за "Челси" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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