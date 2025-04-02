  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Посмотрим, что случится летом". Мареска отреагировал на вопрос о будущем вингера Челси в команде
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Посмотрим, что случится летом". Мареска отреагировал на вопрос о будущем вингера Челси в команде

Англия

Футболист играет за лондонский клуб в этом сезоне на правах аренды

"Посмотрим, что случится летом". Мареска отреагировал на вопрос о будущем вингера Челси в команде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал возможность подписания Джейдона Санчо на постоянной основе.

"Я доволен всеми футболистами, которые являются частью этой команды. Сейчас мы сосредотачиваемся на положительном завершении этого сезона, мы не думаем о следующем сезоне. Посмотрим, что случится летом. Я еще раз скажу, что я доволен всеми игроками, которые у нас есть".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в текущем сезоне 25-летний Джейдон Санчо отметился 2 голами и 7 ассистами в 29 матчах за "Челси" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Читайте такжеЧелси заплатит штраф, если они не выкупят Санчо у Манчестер Юнайтед
По теме
yellow-arrow
Спортинг готов продать свою главную звезду по сниженной цене
yellow-arrow
Челси – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ на 03.04.2025
yellow-arrow
Известный журналист раскрыл условия клаусулы звездного нападающего Вест Хэма
Челси (Лондон) Энцо Мареска Джейдон Санчо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости