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Известный журналист раскрыл условия клаусулы звездного нападающего Вест Хэма
За ним внимательно следят топ-клубы Европы и Ближнего Востока
Getty Images/Global Images Ukraine/
Известный журналист рассказал детали об условиях клаусулы звездного нападающего лондонского «Вест Хэма».
По информации от Флориана Плеттенберга, в контракте Мохамеда Кудуса прописана сумма отступных в размере 85 миллионов фунтов стерлингов, но для клубов из Саудовской Аравии сумма клаусулы намного выше установленного для европейских команд ценника. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
Отмечается, что на данном этапе Кудус, несмотря на интерес от саудовских клубов, не планирует переезжать летом этого года в Саудовскую Аравию. Клуб и представители футболиста получали запросы, но без конкретики.
Действующий контракт 24-летнего Кудуса с "Вест Хэмом" рассчитан до конца июня 2028 года, но "молотобойцы" имеют возможность активировать опцию продления соглашения с ганским футболистом на еще один сезон.
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В этом сезоне Мохамед Кудус забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 27 матчах за "Вест Хэм" во всех турнирах.
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