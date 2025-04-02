Известный журналист раскрыл условия клаусулы звездного нападающего Вест Хэма

Известный журналист рассказал детали об условиях клаусулы звездного нападающего лондонского «Вест Хэма».

По информации от Флориана Плеттенберга, в контракте Мохамеда Кудуса прописана сумма отступных в размере 85 миллионов фунтов стерлингов, но для клубов из Саудовской Аравии сумма клаусулы намного выше установленного для европейских команд ценника. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

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Отмечается, что на данном этапе Кудус, несмотря на интерес от саудовских клубов, не планирует переезжать летом этого года в Саудовскую Аравию. Клуб и представители футболиста получали запросы, но без конкретики.

Действующий контракт 24-летнего Кудуса с "Вест Хэмом" рассчитан до конца июня 2028 года, но "молотобойцы" имеют возможность активировать опцию продления соглашения с ганским футболистом на еще один сезон.

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В этом сезоне Мохамед Кудус забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 27 матчах за "Вест Хэм" во всех турнирах.