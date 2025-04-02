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Ливерпуль определился с главной целью на летнее трансферное окно
В клубе ищут замену для Салаха
Football Espana
"Ливерпуль" определился с главной целью на летнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Руди Галетти из издания TEAMtalk, руководство "красных" еще рассматривает Такефуса Кубо в качестве замены для Мохамеда Салаха. Представители мерсисайдцев продолжают следить сразу за несколькими вингерами на фоне неопределенности касательно нового контракта 32-летнего египтянина, но японец считается их главной целью.
Также отмечается, что за 23-летним нападающим внимательно следит лондонский "Тоттенхэм" и мюнхенская "Бавария".
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В этом сезоне Такефуса Кубо забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 43 матчах за "Реал Сосьедад" во всех турнирах. По версии известного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.
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