Челси и Ливерпуль лидируют в борьбе за трансфер талантливого защитника сборной Англии

Талантливый защитник сборной Англии привлек внимание нескольких топ-клубов АПЛ перед летним трансферным окном.

Согласно информации от источников издания TBR Football, главными фаворитами на подписание 24-летнего Марка Гехи из "Кристал Пэлас" считаются "Челси" и "Ливерпуль". Несмотря на то, что зимой "орлы" отклонили запрос "Тоттенхэма" относительно своего защитника в размере 70 миллионов фунтов стерлингов, "шпоры" намерены попытаться подписать его снова.

Действующий контракт Марка Хехи с "Кристал Пэлас" рассчитан до следующего лета, поэтому руководство клуба готово продать его за выгодную сумму в ближайшее трансферное окно, чтобы не потерять футболиста бесплатно.

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В этом сезоне Марк Гехи принял участие в 35 матчах за "Кристал Пэлас" во всех турнирах, а также отметился 3 голами и 2 ассистами. Его стоимость, согласно данным сайта Transfermarkt, оценивается в 45 миллионов евро.