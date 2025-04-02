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Ключевой защитник Ливерпуля считает, что в борьбе за титул АПЛ еще ничего не решено

Англия

Нужно идти до конца

Ключевой защитник Ливерпуля считает, что в борьбе за титул АПЛ еще ничего не решено

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате высказался о борьбе его команды за победу в Английской Премьер-лиге.

"Каждый в клубе хочет достичь этой цели. Еще ничего не решено, так что мы должны продолжать работать, пока не закончится сезон. Мы хотим выиграть титул АПЛ. Мы работаем над этим каждый день.

Мы не должны обращать внимание на то, что пишут в СМИ о плохом сезоне "Ливерпуля". Перед началом сезона никто не ожидал, что мы будем бороться за все возможные трофеи. Сейчас мы должны сосредотачиваться на каждой следующей игре в чемпионате ради трофея. Все наши болельщики будут рады, если нам удастся выиграть АПЛ".

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Напомним, что "Ливерпуль" с 70 очками после 29-ти сыгранных матчей остается лидером турнирной таблицы АПЛ, имея преимущество над "Арсеналом" в 9 баллов.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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