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Четвёртое повреждение в сезоне. Полузащитник Челси получил травму

Англия

Что ж ему так не везёт?

Четвёртое повреждение в сезоне. Полузащитник Челси получил травму

chelseafc.com

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Полузащитник "Челси" получил травму.

Тренер лондонского клуба Энцо Мареска рассказал, что Ромео Лавия на днях получил повреждение

"Он прогрессировал, но, к сожалению, один или два дня назад у него возникла небольшая проблема. Посмотрим в ближайшие часы на сроки его отсутствия", - заявил тренер.

Это четвёртая травма полузащитника в сезоне. Бельгийский футболист пропустил 19 матчей "Челси".

Всего Ромео Лавия сыграл 13 матчей за лондонский клуб, в которых отдал одну голевую передачу.

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Напомним, что Лавия присоединился к "Челси" из "Саутгемптона" в августе 2023 года за 62 млн евро.

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Челси (Лондон) Ромео Лавия
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Источник:
Ben Jacobs
Опубликовал: Владислав Прийменко
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