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Манчестер Сити положил глаз на основного центрбека Арсенала

Англия

Горожане готовы выложить за игрока более 100 млн евро

Манчестер Сити положил глаз на основного центрбека Арсенала

Фото: Daily Post Nigeria

Новина українською

"Манчестер Сити" заинтересовался центральным защитником "Арсенала" Уильямом Салиба. Об этом сообщает издание Тоdofichajes.

По информации источника, "горожане" готовы выложить за 24-летнего футболиста более 100 миллионов евро. Однако, "канониры" пока не планируют расставаться со своим ключевым игроком.

Добавим, что Уильям в текущем сезоне сыграл 40 матчей, в которых забил 2 гола.

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Источник:
Тоdofichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
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