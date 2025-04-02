Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити положил глаз на основного центрбека Арсенала
Горожане готовы выложить за игрока более 100 млн евро
Фото: Daily Post Nigeria
"Манчестер Сити" заинтересовался центральным защитником "Арсенала" Уильямом Салиба. Об этом сообщает издание Тоdofichajes.
По информации источника, "горожане" готовы выложить за 24-летнего футболиста более 100 миллионов евро. Однако, "канониры" пока не планируют расставаться со своим ключевым игроком.
Добавим, что Уильям в текущем сезоне сыграл 40 матчей, в которых забил 2 гола.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- "Не надо ожидать, когда будет...". Зеленский прокомментировал очередную дроновую атаку на Украину
- Зеленский сделал заявление относительно соглашения о полезных ископаемых
- Кубок Украины, Барса в Мадриде и три дерби: Манчестера, Лондона и Милана. Расписание футбола на 31 марта – 6 апреля
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000