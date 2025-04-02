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Не Салах или Собослаи. Ливерпуль назвал лучшего игрока марта

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Не Салах или Собослаи. Ливерпуль назвал лучшего игрока марта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" назвал лучшего игрока марта.

Болельщики английского клуба выбрали лучшим игроком прошлого месяца голкипера Алиссона Беккера.

Бразилец набрал 29% голосов и опередил Мохамеда Салаха и Доминика Собослаи, заняв первое место. Алиссон эмоционально отреагировал.

"Первый в сезоне! Я так счастлив. Все знают, как трудно выиграть эту награду в этом клубе, где Мохамед Салах выиграл 90% из них!

Я думаю, что всегда приятно получать признание болельщиков за то, что мы делаем на поле", - сказал бразилец.

Алиссон в марте сделал 9 сейвов в первом матче Лиги Чемпионов против "ПСЖ", что позволило "Ливерпулю" увезти победу из Парижа (0:1). Но в ответном матче мерсисайдцы уступили в серии пенальти.

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Напомним, что в феврале лучшим игроком месяца был признан Доминик Собослаи.

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Ливерпуль Мохамед Салах Алиссон Бекер Доминик Собослаи
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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