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Не Салах или Собослаи. Ливерпуль назвал лучшего игрока марта
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" назвал лучшего игрока марта.
Болельщики английского клуба выбрали лучшим игроком прошлого месяца голкипера Алиссона Беккера.
Бразилец набрал 29% голосов и опередил Мохамеда Салаха и Доминика Собослаи, заняв первое место. Алиссон эмоционально отреагировал.
"Первый в сезоне! Я так счастлив. Все знают, как трудно выиграть эту награду в этом клубе, где Мохамед Салах выиграл 90% из них!
Я думаю, что всегда приятно получать признание болельщиков за то, что мы делаем на поле", - сказал бразилец.
Congrats, Ali ????????????— Liverpool FC (@LFC) April 1, 2025
Our @StanChart Player of the Month for March ???? #Ad pic.twitter.com/mY1B98ikQA
Алиссон в марте сделал 9 сейвов в первом матче Лиги Чемпионов против "ПСЖ", что позволило "Ливерпулю" увезти победу из Парижа (0:1). Но в ответном матче мерсисайдцы уступили в серии пенальти.
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Напомним, что в феврале лучшим игроком месяца был признан Доминик Собослаи.
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