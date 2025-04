Не Салах или Собослаи. Ливерпуль назвал лучшего игрока марта

"Ливерпуль" назвал лучшего игрока марта.

Болельщики английского клуба выбрали лучшим игроком прошлого месяца голкипера Алиссона Беккера.

Бразилец набрал 29% голосов и опередил Мохамеда Салаха и Доминика Собослаи, заняв первое место. Алиссон эмоционально отреагировал.

