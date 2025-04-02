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Кейн: В этом сезоне я имею возможность завоевать титулы с Баварией в этом сезоне
Кейн ответил на вопросы журналистов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Баварии" Харри Кейн надеется выиграть свой первый большой трофей в карьере в этом сезоне, но понимает, что это не остановит критику со стороны болельщиков и экспертов.
"Для меня самое важное - быть стабильным. Стабильно забивать голы и быть лучшим. Это будет ключевым до конца карьеры, и не имеет значения, сколько трофеев я выиграю. Их отсутствие не меняет моего настроя. В этом сезоне я имею возможность завоевать титулы с "Баварией", и это будет невероятно.
Возможно, это остановит разговоры вокруг меня, люди замолчат, хотя критиковать все равно не перестанут", - сказал футболист.
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