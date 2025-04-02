  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кейн: В этом сезоне я имею возможность завоевать титулы с Баварией в этом сезоне
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кейн: В этом сезоне я имею возможность завоевать титулы с Баварией в этом сезоне

Англия

Кейн ответил на вопросы журналистов

Кейн: В этом сезоне я имею возможность завоевать титулы с Баварией в этом сезоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Баварии" Харри Кейн надеется выиграть свой первый большой трофей в карьере в этом сезоне, но понимает, что это не остановит критику со стороны болельщиков и экспертов.

"Для меня самое важное - быть стабильным. Стабильно забивать голы и быть лучшим. Это будет ключевым до конца карьеры, и не имеет значения, сколько трофеев я выиграю. Их отсутствие не меняет моего настроя. В этом сезоне я имею возможность завоевать титулы с "Баварией", и это будет невероятно.

Возможно, это остановит разговоры вокруг меня, люди замолчат, хотя критиковать все равно не перестанут", - сказал футболист.

Читайте такжеХарри Кейн рассказал о том, думает ли он вернуться в Англию
По теме
yellow-arrow
Постекоглу ответил на возможное возвращение Почеттино в Тоттенхэм
yellow-arrow
Ливерпуль может отказаться от идеи подписания блестящего дуэта из Брайтона
yellow-arrow
Арсенал следит за звездным хавбеком из Бундеслиги
Бавария (Мюнхен) Харри Кейн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости